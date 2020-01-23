افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "انزلاق مركبة واصطدامها بالفاصل الوسطي على ​اوتوستراد المتن​ السريع قرب مفرق ​بصاليم​، وجرى المعالجة وتسهيل السير من قبل دراج مفرزة سير الجديدة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انزلاق مركبة واصطدامها بالفاصل الوسطي على اوتوستراد المتن السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.