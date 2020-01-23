عبد الصمد عند تسلم وزارة الاعلام: لتطوير قوانين وسائل الاعلام

أعلنت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ عند تسلم الوزارة من الوزير السابق ​جمال الجراح​ "وجود حاجة لتطوير قوانين ​وسائل الاعلام​ المرئية والمسموعة والمكتوبة، ووجود ضرورة لدراسة واقع تلفزيون ​لبنان​ والوكالة الوطنية واذاعة لبنان"، موضحةً انها "ستبدأ العمل بسرعة لا بتسرع لدراسة هذه الملفات".

بدوره لفت الجراح الى انه "تم حل مشكلة الموظفين في ​تلفزيون لبنان​، وتم ادخالهم الى ​الضمان الاجتماعي​، اما الوكالة الوطنية فهي منتجة وتلعب دوراً وطنياً كبيراً، والاعلام مسؤولية ودور وطني مهم وتلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية المساحة الوطنية المشتركة الحيادية التي تلعب دورا ايجابياً، وان ارشيف تلفزيون لبنان هو ذاكرة لبنان ويعتبر من الثروات التي يمكن ان نستفيد منها لأنها يمكن ان تشكل دخلأً للوزارة".