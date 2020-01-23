أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عند تسلم الوزارة من الوزير السابق جمال الجراح "وجود حاجة لتطوير قوانين وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ووجود ضرورة لدراسة واقع تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية واذاعة لبنان"، موضحةً انها "ستبدأ العمل بسرعة لا بتسرع لدراسة هذه الملفات".
بدوره لفت الجراح الى انه "تم حل مشكلة الموظفين في تلفزيون لبنان، وتم ادخالهم الى الضمان الاجتماعي، اما الوكالة الوطنية فهي منتجة وتلعب دوراً وطنياً كبيراً، والاعلام مسؤولية ودور وطني مهم وتلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية المساحة الوطنية المشتركة الحيادية التي تلعب دورا ايجابياً، وان ارشيف تلفزيون لبنان هو ذاكرة لبنان ويعتبر من الثروات التي يمكن ان نستفيد منها لأنها يمكن ان تشكل دخلأً للوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد عند تسلم وزارة الاعلام: لتطوير قوانين وسائل الاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.