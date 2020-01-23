عكر التقت قائد الجيش في أول زيارة رسمية لتقديم التهنئة لمناسبة توليها حقيبة الدفاع

التقت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وذلك في أوّل زيارة رسميّة لتقديم التهنئة لمناسبة تولّيها حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.
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