لفت عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه و"‏منذ يومين انتهت المهلة الممنوحة من قبل لجنة الرقابة على المصارف لكل ​المصارف اللبنانية​ لإيداعها مجموع تحويلات زبائنها الى مصارف ​سويسرا​ اعتبارا من 17/10/2019 وحتى تاريخ 14/1/2020"، متسائلاً "هل ستطلع اللجنة الرأي العام على النتائج وما هي الخطوة التالية التي ستتخذها"؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: هل ستطلع لجنة الرقابة على المصارف الرأي العام على نتائج التحويلات لسويسرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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