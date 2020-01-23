الشيخ نعيم حسن: لتكثيف الجهود على اعلى المستويات لصون لبنان

دعا شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ "جميع المسؤولين والقيادات للارتقاء بروح المسؤولية الوطنية الكبيرة إزاء المراحل الدقيقة التي يمر بها الوطن، وتكثيف الجهود على اعلى المستويات لصون ​لبنان​ والحفاظ على امنه واستقراره".

وأكد في تصريح على "أهمية مبادرة ​الحكومة الجديدة​ في القيام بخطوات كفيلة بمعالجة الملفات التي تنتظرها وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية والمالية الراهنة".

وأجرى شيخ العقل اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، وجرى خلاله التباحث بالأوضاع الوطنية العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية.

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واستقبل حسن مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​صالح حديفة​، وقد هنأ الشيخ حسن حديفة على "موقعه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح".

كما استقبل رجل الاعمال معين مرعي، بحضور عضو لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي الأستاذ رياض عطالله، ومدير الأوقاف الاستاذ نزيه زيعور.

وترأس شيخ العقل اجتماعا للجنة الأوقاف في المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز لمناقشة قضايا ومسائل متصلة بعمل الأوقاف، وشارك في اجتماع جمعية الغد للتنمية والإسكان المنبثقة عن المجلس المذهبي.

