طالوزيان: نشجب بشدة أي اعتداء يتعرض له الجسم الإعلامي بكل أجنحته

شدّد النائب ​جان طالوزيان​ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من المرفوض أن يُصبح التطاول على الإعلام والإعلاميين نهجًا ينحوه البعض لأيّ جهة انتموا"، مركّزًا على "أنّنا نشجب بشدّة أيّ اعتداء يتعرّض له الجسم الإعلامي بكلّ أجنحته، مُطالبين السلطات المعنية اتّخاذ كلّ الإجراءات الآيلة إلى محاسبة المعتدين، حفاظًا على تباين الآراء وحريّة الكلمة".

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