أبو شقرا: نية لتأجيل الجمعية العمومية لأصحاب المحروقات المقررة غدا

أشار ممثل موزعي ​محطات المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، إلى أنه متمسك "بالحوار بين ​وزارة الطاقة​ وموزعي المحروقات، نظرا للأوضاع والظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تنعكس سلبا على جميع المواطنين".

وفي تصريح صحفي، لفت أبو شقرا الى ان "هناك نية لدى موزعي ​محطات الوقود​ لتأجيل ​الجمعية العمومية​ لأصحاب المحروقات التي تعقد غدا، إفساحا في المجال لمزيد من الإتصالات والمفاوضات مع ​الحكومة الجديدة​، بغية عدم اقفال باب الحوار بين الطرفين".