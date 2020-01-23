أبو شقرا: نية لتأجيل الجمعية العمومية لأصحاب المحروقات المقررة غدا

أشار ممثل موزعي محطات المحروقات فادي أبو شقرا، إلى أنه متمسك "بالحوار بين وزارة الطاقة وموزعي المحروقات، نظرا للأوضاع والظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تنعكس سلبا على جميع المواطنين".
وفي تصريح صحفي، لفت أبو شقرا الى ان "هناك نية لدى موزعي محطات الوقود لتأجيل الجمعية العمومية لأصحاب المحروقات التي تعقد غدا، إفساحا في المجال لمزيد من الإتصالات والمفاوضات مع الحكومة الجديدة، بغية عدم اقفال باب الحوار بين الطرفين".
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