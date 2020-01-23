وذكرت إدارة الشرطة في المدينة الواقعة بولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة، على تويتر أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث. ولم توضح إن كان هناك قتلى من جراء إطلاق النار.
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وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي إنه تم نقل 7 ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في أعقاب إطلاق النار. ولم تقدم تقريرا على الفور عن حالتهم.
وذكرت قناة تلفزيون محلية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الواقعة وأصيب 5 آخرون بينهم طفل. وقالت القناة إن السلطات تلاحق شخصين للاشتباه في ضلوعهما في إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في سياتل.. والشرطة تتحدث عن "الكثير من الضحايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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