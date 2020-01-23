شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى بسبب منع سائقى التاكسى في الغردقة من ارتداء "الجلابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طلعت خليل بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مبررات إصدار قرار بعدم ارتداء سائقي التاكسي الجلباب البلدي بمدينة الغردقة، ونتائج هذا القرار على قائدى المركبات، خاصة بعد مطاردة الوحدات المرورية لهم فى حال ارتدائهم للجلباب، متسائلا: "هل هذا القرار سيساهم فى زيادة نسبة السياحة؟، هل هذه هى الأفكار التى بها تزدهر السياحة المصرية؟ هل خطة التطوير والتجديد تقتصر على ارتداء الجلباب فقط؟.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محافظ البحر الأحمر السابق أصدر قرارا بمنع ارتداء سائقى التاكسى للجلباب، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة للنهوض بالسياحة والحفاظ على الصورة العامة أمام السائحين، لافتا إلى أن الجلباب زى شعبى رسمى، معترف به فى كبرى مؤسسات الدولة، حيث يوجد عدد من نواب البرلمان يرتدون الجلباب ويمارسون مهام عملهم بهذا الزى، غير أن السائح حينما يأتى إلى أى مكان فى جمهورية مصر العربية يكون حريصا على ارتداء الجلباب البلدى، الذى يعد رمزاً وزيا معترفا به.

وطالب عضو البرلمان، بالاهتمام بوضع خطة لمنع استغلال السائحين، وتنظيم دورات تثقيفية وتوعية المواطنين وسائقى التاكسى، وأصحاب البازارات حول كيفية معاملة السائح، وعدم استغلاله بأي شكل من الأشكال بدلا من مطاردة من يرتدى الجلباب، مشددا على ضرورة إلغاء القرار والحفاظ على الهوية العربية لمصر، ووضع آليات جديدة للتعامل مع السائح تؤتى ثمارها وعدم قصر الأمر على "الجلباب" فقط.

ومن المقرر، أن يحضر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم، للرد على عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومن بينها هذا السؤال البرلمانى.

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ووفقا لنص المادة 199 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.

كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.