أحزاب وبرلمانيون يهنئون رجال الشرطة بعيدهم: درع حماية الوطن ليوم الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، وزير الداخلية وجميع القيادات والضباط والجنود بالوزارة بمناسبة عيد الشرطة الـ 68، مؤكدا أن بسالة الشرطة المصرية الوطنية فى أحداث الإسماعيلية منذ 68 عاما، لا يمكن أن ينساها الشعب المصرى العظيم، لأنها كانت شاهدة على حجم التضحيات التى قدمتها وزارة الداخلية من أجل الدفاع عن الوطن ضد الاحتلال البريطانى، واستمرت تلك التضحيات ليدافع رجال الداخلية عن مصر ضد الجماعات الإرهابية.

النائب صلاح حسب الله

ومن جانبه، هنأ أيضا حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، وزير الداخلية، كافة عناصر الشرطة المصرية بعيدهم القومي الموافق 25 يناير من كل عام، قائلا: إن جهاز الشرطة المصرية كان على مر العصور وما يزال حتى اليوم درعا لحماية الدولة المصرية والحفاظ عليها ومنع سقوطها.

النائب عماد سعد حمودة

وهنأ النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدا أن رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن وللحفاظ عليه من المؤامرات التى تحيط به من الكيانات والتنظيمات الإرهابية، موضحا أن ذكرى 25 يناير تعد مناسبة تاريخية التي شكلت وعي وإرادة الشعب المصري في رسم خريطة المستقبل، حيث تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل، "وبفضل جهودهم وتضحياتهم نعيش فى أمان واصبحنا لا نخشى على أنفسنا أو أبنائنا".

كما وجه، الدكتور البدري ضيف، ، التهنئة للشعب المصري وقيادات ورجال وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية والاحتفال اليوم بعيدها الـ 68، قائلا: تحل ذكرى الاحتفالات بعيد الشرطة المصرية، وما زال رجالها يقدمون كل غالي ونفيس من أجل الحفاظ على أمن وأمان واستقرار الجبهة الداخلية للبلاد.

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النائب بدوى النويشى

وفى سياق متصل، هنأ بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رجال الشرطة المصرية فى عيدهم الـ 68 ، قائلآ: "نذكر بكل الفخر والاعتزاز دوركم الوطني والبطولى الرائع الذى تقدمون فيه أرواحكم ودمائكم فى محاربة الإرهاب الأسود لتوفير المناخ الملائم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصرنا الغالية فى شتى المجالات، راجيا الله عز وجل لكم دوام التوفيق والسداد ولوطننا الخير والعزة والسلام".

وهنأ حزب " المصريين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، مشيدًا بما يقدمه رجال الشرطة الأوفياء والبواسل من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان واستقرار الوطن العظيم، مؤكدًا أن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم في سبيل وطنهم وعرضهم.

وتقدم حزب المؤتمر بالتهنئة إلى الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية الوطنية بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الشرطة أصبح عيدا لكل المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

النائب تامر عبد القادر

وهنأ أيضا النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، المصريين بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 68 للشرطة، موضحا أن يوم الخامس والعشرين من يناير، يأتي تخليدا للمواقف الطيبة التى التحمت خلالها قوات الشرطة بالشعب.

وقدم علاء والى عضو مجلس النواب، التهنئة لوزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وضباط وجنود وأفراد ورجال هيئة الشرطة البواسل، قائلا: "إن تلك هى ذكرى شهداء الشرطة الأبطال الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن الطاهر، وضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لمصر وشعبها، وتحملوا بكل وطنية وشرف مسئولية مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف بجانب أشقائهم من القوات المسلحة ".