سرعة الأنترنت ADSL.. المغرب في الرتبة 122 عالميا والإمارات الأولى عربيا

كشف موقع “سبيد تست”، المتخصص في الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الأنترنت الأرضي الفائق السرعة ADSL، أن المغرب احتل رتبة متأخرة خلف عدد من الدول العربية.

وحسب الموقع نفسه، فإن المغرب حل في المركز 122 بـ18.52 ميغا خلف العراق، الذي صنف في الرتبة 107 بنحو 23.13 ميغا، ومتقدما على موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميغا، فيما حصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا في المركز 148 بسرعة 12.07 ميغا .

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية، من حيث سرعة الأنترنت بنحو 90.57 ميغابت لتحتل بذلك المركز 30 عالمياً بين 177 دولة.

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وجاءت قطر في المركز الـ40 بنحو 73.94 ميغا، تلتها الكويت في المركز 44 مسجلة 65.92 ميغا، وحلت السعودية في المركز 53 بسرعة 52.93 ميغابت.

وحصد الأردن المركز 55 بنحو 50.43 ميغا، ثم عمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميغا، أعقبتها البحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميغا، تلتها مصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميغا.

وبدورها حلت تونس في المركز 158 بنحو 9.12 ميغا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميغا، تلته سوريا في المركز 165 بنحو 7.31 ميغا، وجاء كل من اليمن، والجزائر في المركزين 173 و174 بسرعات 4.39 و3.92 ميغابت على التوالي.