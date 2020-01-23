ترامب.. أول رئيس أميركي يشارك بمسيرة مناهضة لحق الإجهاض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس، الأربعاء، أنّه سيشارك في الحدث السّنويّ المناهض لحقّ الإجهاض، "المسيرة من أجل الحياة" والّتي تنظّم في واشنطن غدًا الجمعة، ليكون بهذا أوّل رئيس أميركي يشارك في مثل هذا الحدث.

وأعلن البيت الأبيض على "تويتر" مساء الأربعاء أن "الرئيس دونالد ترامب سيكون أول رئيس أميركي في التاريخ يشارك في المسيرة من أجل الحياة" فيما قال ترامب: "نلتقي يوم الجمعة" وتوقع، تعليقا على نشره دعوة للمشاركة في "المسيرة من أجل الحياة"، حضور "حشد كبير".

وأصبح مايك بنس عام 2017 أول نائب رئيس يشارك في هذا التجمّع. وتحدث ترامب منذ عام 2018 إلى آلاف النشطاء المحتشدين في واشنطن، رغم إعلانه سابقا دعمه حقّ الإجهاض، لكن ذلك تم عبر شاشات بثّ عملاقة.

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وقالت المسؤولة عن المسيرة جين مانسيني في بيان "نحن فخورون جدا باستقبال الرئيس ترامب في النسخة السابعة والأربعين من المسيرة أجل الحياة". وأضافت أنّه "من تسمية قضاة داعمين للحياة (...) إلى تخفيض تمويل عمليات الإجهاض هنا وفي الخارج من أموال دافعي الضرائب، إلى الدعوة لإنهاء عمليات الإجهاض المتأخر، دافع الرئيس ترامب وإدارته دائما عن الحياة".

وتنظم هذه المسيرة بصفة عامة في ذكرى القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة العليا في قضية "رو ضد وايد" وسمح بالإنهاء الطوعي للحمل، في 22 كانون الثاني/ يناير 1973.

ومنذ انتخاب دونالد ترامب، يسعى النشطاء المعارضون للإجهاض لتعديل قرار المحكمة العليا التي عيّن فيها الرئيس، الساعي لفوز انتخابي آخر في تشرين الثاني/ نوفمبر، قاضيين مناهضين للإجهاض؛ فيما تبنت عدة ولايات محافظة منذ ذلك الحين قوانين تقيّد بشدة الإنهاء الطوعي للحمل، في محاولة لأن تصل المعركة القضائية إلى أعلى محاكم البلاد، ما يتيح مراجعة القرار السابق للمحكمة العليا. وسيتم أول اختبار في آذار/ مارس عندما تنظر المحكمة العليا في قانون تقييدي سنّته ولاية لويزيانا.