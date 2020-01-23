الملكة إليزابيث الثانية تصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الملكة إليزابيث الثانية، رسميا، اليوم الخميس، على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكتب وزير بريكست، ستيف باركلي، على "تويتر": "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".

وأضاف "بتكريسه قانونا، يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير".