تجدد المواجهات بين الجيش الليبي وميليشيا السراج

الخميس 23 يناير 2020

صورة أرشيفية

أفادت الأنباء الواردة من ليبيا، أن الإشتباكات بين قوات الجيش الليبي وميليشيا فايز السراج المدعومة بمرتزقة من سوريا، تجددت بعد إنهيار الهدنة .



وذكر مصدر عسكري إن الاشتباكات تجددت، منذ ليلة أمس، بشكل عنيف؛ بعد انتهاك قوات حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنها الجيش الليبي بناء على رغبة دول صديقة وشقيقة، وفق بيانات عسكرية سابقة.

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وأوضح النقيب سالم بن حميد من قوات الجيش الليبي، أن ”قوات حكومة الوفاق اعتمدت في هجومها على قذائف الهاون، والتي يعمل عليها عناصر أتراك وسوريون تم جلبهم، خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع إرم نيوز عن بن حميد قوله، أن الكتيبة 210 مشاة أفشلت هجوما قامت به قوات تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 6 عناصر من المرتزقة، كما تم استهداف آلية تحمل عددا من العناصر السورية؛ مما أدى إلى إعطابها وفرار من كان بداخلها .

وأوضح المصدر أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا ”الصندوق“، قامت الليلة البارحة بالهجوم على صاحب المنزل الذي سقطت بجانبه الطائرة المسيرة في منطقة الغرارات جنوب طرابلس، بحجة أنه فتح بيته لعامة الناس وتم تصوير الطائرة بدون إذن.