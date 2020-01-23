الخميس 23 يناير 2020

صبري بوقادوم

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن حل الأزمة الليبية يتطلب أن يكون ليبياً - ليبياً بدعم من المجتمع الدولي، وأن دول الجوار ترفض أي تدخلات خارجية في ليبيا.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام اجتماع دول جوار ليبيا أن المشاركين اتفقوا على أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي، مشدداً على رفض التدخل الأجنبي وضرورة احترام حظر تدفق السلاح إلى ليبيا.

وألح وزير الخارجية الجزائري على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي.

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وكان بوقادوم، قد أعرب في وقت سابق، اليوم الخميس، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر، عن أمله في تغليب الحكمة في هذا الاجتماع ورفض التدخلات الأجنبية، بعيداً عن كل الإملاءات الخارجية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوردت المصادر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد قائلا: لا نرى تسوية للأزمة الليبية إلا بتشكيل حكومة مستقلة ونزع سلاح الميليشيات وتوزيع الثروات وتنظيم الجيش.

وأضاف شكري: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا والأمن القومي لدول المنطقة.. نحن داعمون للشعب الليبي برفضه التام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته.

وتابع يقول إن مصر عازمة على العمل على تجسيد ما أفرزه اجتماع برلين من أجل قيام دولة ليبية.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، حث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، مجلس الأمن على فرض عقوبات على من ينتهك وقف النار بليبيا، مؤكدا أن كل الدول المشاركة في الاجتماع تسعى لحل أزمة ليبيا، وأن الحل يجب أن يكون سياسيا، مشيرا في السياق ذاته أن بلاده تدعم كل الدول التي تسعى إلى ذلك.