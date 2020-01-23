- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق من دافوس أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
صورة أرشيفية
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من منتدى دافوس الإقتصادي أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف خمسة ملايين شاب في خمسين دولة حول العالم .
وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له بتويتر، ان تمكين المجتمعات ومكافحة الفقر يبدأ بالتعليم .. مؤكدا أن تعليم المستقبل ومستقبل الفرص في تعلم لغة البرمجة .
واضاف "دولة الامارات لها رسالة أمل عالمية مستمرة".
ونشر الشيخ محمد بن راشد مع التغريدة فيديو يحكي تفاصيل هذا المشروع وأهدافه .
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطلق من دافوس أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.