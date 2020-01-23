شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: سياسة واشنطن العقابية ضد فنزويلا تتجاوز كل الحدود المعقولة والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 صورة أرشيفية أكدت الخارجية الروسية أن سياسة واشنطن العقابية ضد فنزويلا تتجاوز كل الحدود المعقولة للاإنتاجية واللإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاورفا في مؤتمر صحفي "إن سياسة العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وشعبها ، والتي تخطت جميع الحدود المتوقعة للاإنتاجية واللاإنسانية ، وقد تم بالفعل تصحيحها منذ زمن بعيد، والقانون الدولي الذي يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تحفز تدفقات الهجرة إلى البلدان المجاورة".

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