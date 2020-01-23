بالصور.. توابيت وجموع على طريق محمد القاسم وسط بغداد

تنشر الخليج 365، اليوم الخميس، صورا تظهر تواجد محتجين على طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد. وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية. وفي ادناه مجموعة من الصور:





Advertisements يشار الى أن مصدرا امنيا افاد بوقت سابق من، اليوم الخميس، بأن التوترات عادت على طريق محمد القاسم والقوات الامنية تطلق القنابل المسيلة للدموع، مشيراً الى تسجيل ١٠ حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين.

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