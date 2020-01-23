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الدحيل يعلن عن مدربه الجديد وميمي ينتظر حسم مصيره

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2020-01-23 | 16:12

الدحيل يعلن عن مدربه الجديد وميمي ينتظر حسم مصيره

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اعلن نادي الدحيل القطري، عن تعاقده مع مدرب جديد، خلفاً للمدرب البرتغالي المستقيل روي فاريا.
وجاءت استقالة فاريا بعد ايام قليلة من الخسارة الثقيلة 0-4 امام منافسه السد في نهائي كأس قطر ليفقد الفريق اللقب الذي حققه 2018، وهي البطولة الثانية التي يفقدها الدحيل هذا الموسم بعد السوبر القطري بخسارته ايضا امام السد.

وذكر نادي الدحيل عبر موقعه الرسمي، قبل قليل، ان "ادارة النادي، تعاقدت مع المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي لتدريب الفريق الاول خلفاً للمدرب البرتغالي المستقيل روي فاريا".

واضاف "تتوجه ادارة النادي بالشكر والامتنان لرئيس واعضاء مجلس إدارة نادي الفتح الرباطي لتعاونهم وتسهيلهم لاجراءات التعاقد مع المدرب".

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني ونادي الدحيل، مهند علي "ميمي"، أن "اللاعب لا زال ينتظر عرضاً خارجياً من اوروبا من اجل حسم مسألة انتقاله من الدحيل، بعدما اصبح خارج حسابات الفريق".


واضاف ان "ميمي رفض عدة عروض من اندية قطرية، إذ يسعى الى اللعب في اوروبا بعدما تعاقد مع الوسيط الايطالي كرستيان اميلي".

تجدر الاشارة الى ان سوق الانتقالات الشتوية، تبقى له 8 ايام فقط.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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