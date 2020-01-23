الدحيل يعلن عن مدربه الجديد وميمي ينتظر حسم مصيره

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2020-01-23 | 16:12
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وذكر نادي الدحيل عبر موقعه الرسمي، قبل قليل، ان "ادارة النادي، تعاقدت مع المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي لتدريب الفريق الاول خلفاً للمدرب البرتغالي المستقيل روي فاريا".
واضاف "تتوجه ادارة النادي بالشكر والامتنان لرئيس واعضاء مجلس إدارة نادي الفتح الرباطي لتعاونهم وتسهيلهم لاجراءات التعاقد مع المدرب".
وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني ونادي الدحيل، مهند علي "ميمي"، أن "اللاعب لا زال ينتظر عرضاً خارجياً من اوروبا من اجل حسم مسألة انتقاله من الدحيل، بعدما اصبح خارج حسابات الفريق".
واضاف ان "ميمي رفض عدة عروض من اندية قطرية، إذ يسعى الى اللعب في اوروبا بعدما تعاقد مع الوسيط الايطالي كرستيان اميلي".
تجدر الاشارة الى ان سوق الانتقالات الشتوية، تبقى له 8 ايام فقط.
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