التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمحافظات الوسط والجنوب

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن موعد اجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول الخاصة بمحافظات الوسط والجنوب للدراستين الابتدائية والثانوية للعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الامتحانات في المديريات العامة للتربية في محافظات ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، واسط ، بابل، النجف، كربلاء، للمرحلة الثانوية ستكون يوم الاربعاء الموافق 19 من شباط المقبل، فيما ستكون الامتحانات للمرحلة الابتدائية يوم السبت الموافق الـ22 من الشهر نفسه".



وأضافت الوزارة، " اما في محافظة بغداد بمديرياتها في تربية (الكرخ1,2,3)، وتربية (الرصافة 1,2,3)، بالإضافة الى مديرية التربية في محافظة البصرة فان امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للمرحلة الثانوية ستكون يوم الاربعاء الموافق الـ5 من شهر شباط المقبل، على أن يُحسب يوم السبت ضمن أيام الامتحانات، فيما ستكون امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية يوم السبت الموافق الـ 8 من نفس الشهر".