خبر سار لجماهير ريال مدريد

2020-01-23 | 15:48
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تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، خبرًا سارًا في تدريبات الملكي الجماعية صباح اليوم، الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة بلد الوليد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.
وعاد ريال مدريد بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى مقر التدريبات بعد ساعات قليلة من مباراة يونيونستاس دي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا، يوم أمس، الأربعاء.
ولكن الخبر السعيد هو ظهور جناح الفريق الأول، إدين هازارد، في التدريبات الجماعية حيث بدأ ملامسة الكرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا في تشرين الثاني من العام الماضي 2019.
أيضًا، تدرب مدافع الفريق وقائده سيرجيو راموس بالكرة بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب إصابة في القدم، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة المقبلة.
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