خبر سار لجماهير ريال مدريد

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد يوم، الأحد المقبل، على ملعب "خوسيه زوريا" في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد.

وعاد ريال مدريد بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى مقر التدريبات بعد ساعات قليلة من مباراة يونيونستاس دي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا، يوم أمس، الأربعاء.



ولكن الخبر السعيد هو ظهور جناح الفريق الأول، إدين هازارد، في التدريبات الجماعية حيث بدأ ملامسة الكرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا في تشرين الثاني من العام الماضي 2019.

أيضًا، تدرب مدافع الفريق وقائده سيرجيو راموس بالكرة بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب إصابة في القدم، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة المقبلة.