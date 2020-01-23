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خبر سار لجماهير ريال مدريد

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2020-01-23 | 15:48

خبر سار لجماهير ريال مدريد

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تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، زين الدين زيدان، خبرًا سارًا في تدريبات الملكي الجماعية صباح اليوم، الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة بلد الوليد في الجولة الحادية والعشرين من .
ويحل ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد يوم، الأحد المقبل، على ملعب "خوسيه زوريا" في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد.

وعاد ريال مدريد بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى مقر التدريبات بعد ساعات قليلة من مباراة يونيونستاس دي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا، يوم أمس، الأربعاء.


ولكن الخبر السعيد هو ظهور جناح الفريق الأول، إدين هازارد، في التدريبات الجماعية حيث بدأ ملامسة الكرة بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ببطولة في تشرين الثاني من العام الماضي 2019.

أيضًا، تدرب مدافع الفريق وقائده سيرجيو راموس بالكرة بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب إصابة في القدم، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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