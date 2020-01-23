بالصور.. التربية تفتتح ثانوية باسم الشهيد المهندس في الكاظمية

أفاد مصدر أمني، الخميس، بافتتاح مدرسة باسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس في مدينة الكاظمية شنالي بغداد. وفي ادناه صورا للمدرسة:

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