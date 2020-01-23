تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، تتضمن تعميماً على كل الجهات والمحاكم بعدم التعامل مع اي قرار صادر من المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال نصاب تلك المحكمة. وتضمنت الوثيقة أن أي قرار يصدر منها يعد معدوماً من الناحية الدستورية والقانونية. وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. القضاء يوجه بعدم التعامل مع اي قرار من الاتحادية لعدم اكتمال نصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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