مجلس الوزراء يوافق على عقود جولة التراخيص الخامسة

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الإعتماد على الغاز المستورد، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (فقرة ٤ رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠) بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى والتي من شأنها إنتاج أكثر من ٧٥٠ مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال ٣٦ شهراً".وأضاف، "كما شكّل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي".

وتابع، أن "المجلس الوزاري للطاقة خوّل وزارة النفط تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام".