رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيسة اليونانية الجديدة

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى إيكاتيريني ساكيلاروبولو، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لليونان.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيسة اليونان الجديدة.

والأربعاء، انتخبت اليونان، القاضية ساكيلاروبولو، رئيسة للجمهورية؛ لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تصل للمنصب الذي يعد "فخريا".

"ساكيلاروبولو" وهي الرئيسة الحالية لمجلس الدولة، المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، انتخبت من الدورة الأولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 261 نائبا على الأقل من أصل 300 وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

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ولا تنتمي ساكيلاروبولو (63 عاما) إلى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، واختارها رئيس الوزراء السابق، ألكسيس تسيبراس، على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وُلدت ساكيلاروبولو في سالونيك عام 1956، وأتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978، وأكملت تدريبها القانوني خلال إجازة غياب عن مهام مجلس الدولة (المحكمة العليا في اليونان) في جامعة السوربون بجامعة باريس الثانية بين عامي 1989 و1990.

لديها خبرة واسعة في التدريس، وشغلت منذ فترة طويلة منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي منذ عام 2015.

تعمل بنشاط في القضايا التي تنطوي على البيئة، بما في ذلك تحويل نهر أكيلس في ثيساليا، والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.