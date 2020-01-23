محمد بن زايد والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا قضايا المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من العاهل الأردني، وفق وكالة الأنباء الإماراتية



وبحث الجانبان العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.



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كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان أهمية العمل العربي المشترك والتعاون مع المجتمع الدولي لتثبيت أسس الاستقرار في المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية تراعي مصالح الشعوب في الأمن والسلام.

وتشهد المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة، ساحة للتصعيد والمواجهة بين واشنطن وطهران؛ حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع وقيادات مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران.

كما تمكنت طائرة مسيرة أمريكية من تصفية قائد مليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد الدولي.



في المقابل وبعدها بأيام، استهدف قصف صاروخي إيراني قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية، التي تضم قوات أمريكية دون أن يسفر الهجوم عن سقوط قتلى من الجانب الأمريكي.