المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا: التحالف الدولي ضد داعش مستمر ونركز على حماية قواتنا

قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا، الخميس، إن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن مستمر بمهمته في شمال شرقي سوريا.

وأوضح جيفري، خلال مؤتمر صحفي، أن عمليات التحالف متوقفة إلى حد كبير بالعراق في الوقت الحالي، وتابع قائلًا: "الاهتمام منصب الأن على حماية القوات من هجمات إيران ووكلائها، ونجري محادثات مع الحكومة العراقية".

وشدد جيفري، على أهمية استمرار جهود التحالف الدولي في الحرب على داعش بالعراق، وعلى التنظيم بوجع عام في المناطق التي كان ينشط فيها.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا، أن الوقت الحالي لا يشهد زيادة في أنشطة داعش بشمال شرقي سوريا.

مباحثات ثنائية

وأمس الأربعاء، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره العراقي برهم صالح تخفيض القوات الأجنبية في العراق.

وأكد ترامب -خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى دافوس- أن بلاده ستواصل التعاون العسكري مع العراق.

وأضاف ترامب "سنواصل تعاوننا العسكري مع العراق وعملنا ضد تنظيم داعش".

Advertisements

من جانبه، أكد الرئيس العراقي ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليم.

وأضاف أن العراق حريص على إقامة علاقات متوازنة مع الحلفاء جميعهم بما يعزز سيادة البلاد واحترام قراره المستقل.

وتابع "لدينا شراكة مع الولايات المتحدة في محاربة داعش، والمهمة يجب أن تكتمل".

ووافق البرلمان العراقي، مطلع الشهر الجاري في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه.

وقرار البرلمان جاء عقب استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني مقتل قاسم سليماني في غارة ببغداد.