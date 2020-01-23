نتنياهو يدعو حكومات دول العالم إلى مواجهة إيران

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حكومات العالم إلى الانضمام إلى الجهد الضروري لمواجهة إيران"، التي وصفها بأنها "أكبر دولة معادية للسامية على كوكب الأرض".
وحذر في فعالية، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، من أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا أمنيا لكل الدول وليس فقط لإسرائيل.
وقال :"إسرائيل ستفعل كل ما يتعين عليها فعله، للدفاع عن دولتنا، والدفاع عن شعبنا، والدفاع عن المستقبل اليهودي"، وتعهد بأنه "لن تكون هناك محرقة أخرى".
وقال أمام حشد من نحو 50 من قادة الدول :"وجودكم في القدس بمثابة تكريم لذكرى الستة ملايين يهودي الذي لقوا حتفهم في الهولوكوست، ولإسرائيل، وللشعب اليهودي".
وأضاف :"بالنسبة لكثيرين يمثل أوشفيتس الرمز المطلق للشر... ولكنه يمثل لليهود أيضا الرمز المطلق لقلة الحيلة والعجز".
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