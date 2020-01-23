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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الأمريكية: العالم لا بد أن يتصدى بقوة لإيران ومعاداة السامية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إن على العالم أن يتصدى بقوة "لمد حقير من معاداة السامية" يجتاح العالم وحدد إيران كأكبر محرض على ذلك.
وقال بنس أمام زعماء العالم خلال منتدى بمناسبة ذكرى محرقة النازي في القدس "لا بد أن نكون مستعدين للتصدي وفضح هذا التيار الحقير من معاداة السامية الذي يؤجج الكراهية والعنف في جميع أنحاء العالم ولا بد أن نقف معا".
وأضاف "بهذه الروح لا بد أن نقف بقوة أيضا أمام الراعي الرسمي لمعاداة السامية.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتبنى سياسة إنكار المحرقة والتي تهدد بمحو إسرائيل من على الخريطة. لابد أن يتصدى العالم بقوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية". بحسب "رويترز".
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