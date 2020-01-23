الإمارات تطلق من دافوس أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من منتدى دافوس الإقتصادي أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف خمسة ملايين شاب في خمسين دولة حول العالم .



وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له بتويتر، ان تمكين المجتمعات ومكافحة الفقر يبدأ بالتعليم .. مؤكدا أن تعليم المستقبل ومستقبل الفرص في تعلم لغة البرمجة .

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واضاف "دولة الامارات لها رسالة أمل عالمية مستمرة".

ونشر الشيخ محمد بن راشد مع التغريدة فيديو يحكي تفاصيل هذا المشروع وأهدافه .