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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تطلق من دافوس أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من منتدى دافوس الإقتصادي أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف خمسة ملايين شاب في خمسين دولة حول العالم .
وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له بتويتر، ان تمكين المجتمعات ومكافحة الفقر يبدأ بالتعليم .. مؤكدا أن تعليم المستقبل ومستقبل الفرص في تعلم لغة البرمجة .
واضاف "دولة الامارات لها رسالة أمل عالمية مستمرة".
ونشر الشيخ محمد بن راشد مع التغريدة فيديو يحكي تفاصيل هذا المشروع وأهدافه .
أطلقت الامارات اليوم من دافوس أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف 5 ملايين شاب في 50 دولة حول العالم .. تمكين المجتمعات ومكافحة الفقر يبدأ بالتعليم.. وتعليم المستقبل ، ومستقبل الفرص في تعلم لغة البرمجة ... دولة الامارات لها رسالة أمل عالمية مستمرة pic.twitter.com/9CPZt4L0rJ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 23, 2020
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