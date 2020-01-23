موسكو: سياسة واشنطن العقابية ضد فنزويلا تتجاوز كل الحدود المعقولة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 أكدت الخارجية الروسية أن سياسة واشنطن العقابية ضد فنزويلا تتجاوز كل الحدود المعقولة للاإنتاجية واللإنسانية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاورفا في مؤتمر صحفي "إن سياسة العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وشعبها ، والتي تخطت جميع الحدود المتوقعة للاإنتاجية واللاإنسانية ، وقد تم بالفعل تصحيحها منذ زمن بعيد، والقانون الدولي الذي يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تحفز تدفقات الهجرة إلى البلدان المجاورة".

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