ناصيف حتي: هناك قرصنة على موقعي والإدعاء بوفاة المعلم لا علاقة لي به

نفى وزير الخارجية ​ناصيف حتي​، صحّةالتغريدة المنسوبة إليه عن وفاة وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​، مؤكّدًا فيتصريح إذاعي، أنّ "هناك قرصنة على موقعي، والإدعاء بوفاة وزير الخارجية السورية وليد المعلم لا علاقة لي به".

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