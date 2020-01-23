أكدت مصادر "النشرة" أن ما نسب لوزير الخارجية ​ناصيف حتي​ عن وفاة وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ غير صحيح، مشيرة الى أن بيان نفي سيصدر عن الخارجية بعد قليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ما نسب لحتي عن وفاة المعلم غير صحيح وبيان نفي سيصدر عن الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.