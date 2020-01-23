الجيش: توقيف 9 أشخاص عند مفرق جب جنين-كامد اللوز أمس لقيامهم بقطع الطريق وافتعال أعمال شغب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "وحدة من الجيش أوقفت ليل أمس، 9 أشخاص عند مفرق جب جنين - كامد اللوز، لقيامهم بقطع الطريق الرئيسية وافتعال أعمال شغب، ولإقدام أحدهم على إلقاء رمانة مسيلة للدموع باتجاه عناصر الوحدة المذكورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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