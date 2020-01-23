الجيش: توقيف 9 أشخاص عند مفرق جب جنين-كامد اللوز أمس لقيامهم بقطع الطريق وافتعال أعمال شغب

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "وحدة من الجيش أوقفت ليل أمس، 9 أشخاص عند مفرق ​جب جنين​ - ​كامد اللوز​، لقيامهم بقطع الطريق الرئيسية وافتعال أعمال شغب، ولإقدام أحدهم على إلقاء رمانة مسيلة للدموع باتجاه عناصر الوحدة المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".