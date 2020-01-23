الوفاء للمقاومة: لا مجاملة مع أحد في السيادة والقرارات الوطنية

أبدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ارتياحها لتشكيل ​الحكومة​، وأكدت أنه "يجب على الحكومة الإستعجال ب​البيان الوزاري​ واعطاء الأولوية للأزمة الاقتصادية والمالية بأسرع وقت ممكن". كما تمنت على اللبنانيين ان يسهموا بإعطاء فرصة للحكومة التي قبلت بالتصدي لهذه المهمة الصعبة وهي بحاجة الى ان تستعجل برنامجها الانقاذي.

وأملت الكتلة أن يقر ​مجلس النواب​ ​الموازنة​ بالوقت المحدد وعدم التأجيل لمعالجة ​الأزمة​ المالية والإقتصادية بأسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أهمية ان "تضع الحكومة أولوياتها في مكافحة الفساد والمحاسبة على كافة المستويات والإصلاحات الفورية على مختلف الصعد"، مشددة على أنه "لا مجاملة مع أحد في السيادة والقرارات الوطنية واستثمار مواردنا".