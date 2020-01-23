ناصيف حتي نفى نفيا قاطعا أن يكون قد غرّد عبر "تويتر" في شأن أي موضوع

نفى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، نفيًا قاطعًا، أن "يكون قد غرّد عبر "تويتر" في شأن أي موضوع".
وأوضح في بيان، أنّ "الحساب المتداول حاليًّا باسمه لم يستعمله منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، كما أنّه لم يفتح أخيرًا أي حساب عبر "تويتر".
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