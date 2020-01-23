بوتين يدعو إلى قمة حول الأمن العالمي









اسماء السيد - القدس: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إلى عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين -روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة والصين- من أجل "الدفاع عن السلام" في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

وأعلن الرئيس الروسي خلال حفل إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي في إسرائيل، أنّ "قمة للدول التي فعلت الكثير من أجل إلحاق الهزيمة بالمعتدي (النازي) وإنشاء نظام دولي لما بعد الحرب، ستلعب دورا كبيرا في البحث عن استجابات مشتركة للتحديات والأزمات المعاصرة".