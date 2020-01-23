شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: اهتمام تجار السيارات بالرفاهية وتجاهل عوامل السلامة يزهق الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، باقتراح برغبة مقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مواصفات الأمان فى السيارات المستوردة والمحلية، وذلك فى إطار ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر مؤخرا، بسبب انتشار السيارات المستوردة ومحلية الصنع فى سوق السيارات المصرى، التى تفتقد لعوامل ومواصفات الأمان الأساسية، حيث أصبح وكلاء وتجار السيارات فى مصر يتسابقون على استيراد سيارات ذى مواصفات وكماليات تتسم بالرفاهية.

وأضاف فؤاد، أنه فى الوقت الذى يتم البحث عن كماليات الرفاهية يوجد تجاهل تام لعوامل السلامة والأمان، فأصبحت هذه السيارات تزهق أرواح المواطنين وتمثل عامل خطورة على حياتهم، وسط معاناة العديد من الأسر المصرية التى عانت من فقدان ذويهم فى حوادث السير.

وأكد فؤاد، أنه علاوة على ما سبق أصبحت سمعة المنتج المصرى المجمع محليا لم يلقى قبولا لدى العديد من الدول نتيجة انعدام مواصفات الامان الأساسية بها، مطالبا بصدور قرار من هيئة المواصفات والجودة بمنع دخول سيارات مستوردة وعدم تصنيع سيارات محلية بدون المواصفات المتمثلة فى وجود نظام منع انغلاق الفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني وهما الحد الأدنى لمعايير الأمان فى السيارة.

هذ وقد واجه قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، عددًا من المخالفات بعقوبات صارمة، من بينها عدم جواز استيراد سيارات النقل الثقيل إلا بعد موافقة الجهاز المختص، وإلغاء الترخيص تلقائيًا إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، كما حظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

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