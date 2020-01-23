شكرا لقرائتكم خبر عن "حارس العرب" يتصدر العدد الجديد من الشورى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الإعلامي محمد فوده رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة الشورى فى تقديم كل ما هو جديدة ومتميزة خلال صحيفة الشورى، حيث يتضمن العدد الجديد مجموعة من الموضوعات والتقارير المتنوعة إلى جانب مقالات لنخبة من الكتاب، منها ‏مقال كتبه محمد فودة بعنوان "حارس العرب" الذي تناوله فيه الدور المهم الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوصول الى حل عادل للأزمة الليبية.

كما أشار فودة في المقال إلى ما لم يعلنه الإعلام عن دبلوماسية الرئيس في معركة ليبيا، كما يلقي الضوء من خلال هذا المقال على الاتصالات‏ العديدة التي أجراها الرئيس مع قادة وزعماء العالم والتي كان لها الدور الأكبر في حماية الشعب الليبي من الضياع كما كتب ‏محمد فودة مقالا آخر عن قصة محاولة اغتيال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة باستخدام سلاح الفبركة والتسريبات المصنوعة كما تضمن العدد موضوعاً بعنوان مجرمون وخونة تناول بالتفصيل الوثائق السرية التي تكشف مؤامرة الجماعة الارهابية في 25 يناير.

كما تضمن العدد ملف آخر بعنوان ‏العالم يفتح النار على السفاح التركي وفي الفن تضمن العدد ‏الجديد من الشورى تقريراً يتناول قصة الحب التي تجمع بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي وتقرير آخر بعنوان أميرة الدراما ايمان العاصي في انتظار مملكة إبليس الى جانب حوار مع النجمة يسرا بعنوان الملكة يسرا تصرح للشورى أن الحفاظ على النجاح اصعب من الوصول إليه.

ومن أبرز المقالات يكتب خالد الطوخي مقالا بعنوان الجامعة نقطة الانطلاق لتنمية قدرات الشباب اما الدكتور حسن راتب فيكتب مقالا عن المناورة "قادر 20 20" و كتب السيد خير الله مقالا بعنوان 25 يناير للرجال فقط تناول فيه الملحمة الوطنية ‏لأبطال الشرطة الذين قهروا المستحيل وفي العدد أيضا ملفاً كاملا عن الاحتفالات بعيد الشرطة بعنوان هؤلاء الرجال لا يخافون الموت وموضوعه عن حزب مستقبل وطن متضمنا مشاهد من قصة نجاح الحزب الذي يرفع شعار التنمية والبناء قبل السياسة وفى قطاع السياحة موضوع متكامل عن فندق ايكوتيل ذهب باى فيو.

‏يتضمن العدد الجديد من الشورى موضوع عن المهندس محمد المرشدى بعنوان النجاح لا يأتي بالصدفة والتميز يصنعه محمد المرشدى نقطتين ، وحول خطة وزير الشباب والرياضة من أجل الانتصار على "حطب " ورجاله في معركة التطهير ويتضمن العدد الجديد من الشورى موضوعاً بعنوان أم المعارك.

وفي الرياضة موضوع بعنوان صفقات الموسم التي كان أبرز ملامحها أن صالح جمعة وحسين السيد في الزمالك خلال الصيف 20 20 وتضمنت صفحة الحوادث متابعة بعنوان "العشق والخيانة" يتضمن القصة الكاملة‏ لجريمة قتل نجار على يد زوجته وعشقها.

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