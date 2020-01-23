شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد أردوغان ينهار.. أرقام تكشف معاناة أصحاب الدخل المنخفض فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى عجز من يتقاضون الحد الأدنى للأجور عن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في ظل زيادة الأسعار، ويبلغ الحد الأدنى للجوع في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثير من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن من يحصلون على الحد الأدنى للأجور وأصحاب الرواتب المنخفضة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يتبقى من رواتبهم بعد سداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، مبينا أن المبلغ المتبقي من رواتب هذه الفئة يكفي لشراء الخبز فقط، وعلى واقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا مسجلا خلال ديسمبر الماضي 11.84%..

وفيما يلي طرح لأبرز ما ورد في تقرير حزب الشعب الجمهوري :

1- خلال العام والنصف الماضيين بلغت إجمالي الزيادة في فواتير الكهرباء 70 % في حين ارتفعت فواتير الغاز الطبيعي بنحو 53.8 %.

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2- ارتفعت إيجارات المنازل بنحو 15.18 % وفقا لأحدث إحصاءات هيئة الإحصاء التركية وفي هذا الإطار ارتفع متوسط الإيجار من 1000 ليرة إلى 1150 ليرة تزامنا مع العام الجديد.

3- تزامنا مع بداية العام الجديد ارتفع الحد الأدنى لمعاشات الموظفين الحكوميين بنحو 134 ليرة لتسجل ألفين و560 ليرة، بينما ارتفع الحد الأدنى لمعاشات العمال بنحو 77 ليرة لتسجل 1255 ليرة

4 - ارتفع الحد الأدنى للأجور ليسجل ألفين و324 ليرة، وبالأخذ في عين الاعتبار نفقات الإيجار والفواتير المرتفعة يتبين أن هذه الزيادة غير كافية.

5- بحلول العام الجديد ارتفع متوسط فاتورة الغاز الطبيعي في أنقرة إلى 456 ليرة، بينما ارتفع متوسط فاتورة الكهرباء إلى 145 ليرة، وارتفع متوسط الإيجار من ألف ليرة إلى 1150 ليرة، وبلغ إجمالي فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي الذين يشيع استخدامهما خلال شهر الشتاء من أجل التدفئة نحو 601 ليرة.