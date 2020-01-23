توكيلات وتدخل جراحي.. إجراء جديد من أسر ضحايا ميكروباص طبيبات المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

كشفت أسر ضحايا حادث طبيبات المنيا، الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل بوابة الكريمات، وأسفر عن مصرع 3 طبيبات وسائق، وإصابة 11 آخرين، عن أنهم في إطار اتخاذ إجراء جديد للحفاظ على حقوق الضحايا، ومحاسبة المتسببين في الحادث.

وقال ريمون جرجس يعقوب، زوج الدكتورة سماح نبيل، إحدى الطبيبات المتوفيات في حادث أتوبيس طبيبات المنيا، إنه جارٍ التواصل مع أسر ضحايا الحادث، لجميع توكيلات ورفع دعوى قضائية ضد المتسببين في الحادث.

وأضاف "جرجس"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على تواصل دائم مع نقابة أطباء المنيا، وآخر ما أخبرته به النقابة، هو تقديمها بلاغات للنائب العام ضد المتسببين في الحادث.

وأضاف الزوج: "قلتلها متسافريش بس خافت من الجزاء أو النقل" مؤكدًا أنه اعترض على سفرها، بسبب إبلاغها قبل الحادث بيوم؛ إلّا أن الأخيرة قررت السفر خوفًا من التهديدات.

Advertisements

"مش عاوزين غير سلامة بنتنا"، بهذه الجملة أكد القمص بباوي رمزي، عم الدكتورة راعوث القس أشعياء رمزي، مشيرًا إلى أنّ كل ما يشغل الأسرة حاليًا هو سلامة "راعوث" وخروجها من المستشفى، موضحًا أنها ترقد داخل غرفة العناية المركزة بعد إجراء عملية استئصال الرحم، في انتظار إجراء عملية في المفصل، والتي من المُقرر إجراءها الاثنين المُقبل.

وحاول "الخليج 365"، التواصل مع مصطفى كمال، شقيق الطبيبة "نورا"، إحدى ضحايا الحادث، والتي توفيت عقب مرور 48 ساعة على الحادث، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى 15 مايو، إلّا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وقال الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، إن النقابة تقدمت شكوى أمام النائب العام حملت رقم 3663 لسنة 2020 ضد كل من وزيرة الصحة، ومساعد الوزير لشئون المبادرات، والطاقم الإداري بمديرية الشؤون الصحية، وكذا جرى تقديم شكوى بالنيابة الإدارية بالمنيا تحمل رقم 90 لسنة 2020 ضد المسؤولين بمديرية الصحة في المنيا.

وأوضح "زغلول"، أن الشكاوى ضمت ما ورد على لسان الطبيبات ضحايا الحادث من شهادات ومراسلات، تفيد التعسف والعشوائية في القرارات، كما استندت الي بعض البنود في قانون الخدمة المدنية وقانون الطفل، مضيفًا أنه جرى متابعة سير المحضر رقم 848 لسنة 2020 جنح الصف، الخاص بالحادث لاستكمال إجراءات إثبات واحتساب إصابة العمل.