بدء تلقي دفعة حجز الجبانات المتميزة بطريق القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، عن بدء تلقي دفعة حجز الجبانات (فئة المتميز) بوادي الراحة، طريق القطامية، وذلك لحجز 900 مدفن متميز.

وقالت المحافظة، في الإعلان، إن دفعة الحجز تبلغ 10 آلاف جنيه على أن يتم تقديمها خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 2 فبراير القادم.

وأكدت المحافظة أنه تم اختيار المستحقين لفئة المتميز طبقًا لأولوية الحجز على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وبشرط أن يكون المتقدم قد سدد جميع الدفعات الثلاث المستحقة.

وطالبت المحافظة، مستحقى المدفن فئة "المتميز" سرعة التوجه إلى مكاتب البريد لدفع المبلغ المستحق خلال مهلة الدفع المحددة حتى 2 فبراير القادم، حيث انه بانتهاء التاريخ المحدد سيتم غلق باب الدفع ويسقط الحق في حجز فئة المتميز.