"بيحارب بأيد وجثة زميله على كتفه".. فيلم "المهمة" يبرز بسالة العمليات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أظهر فيلم تسجيلي بعنوان "المهمة" أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية عن بسالة رجال العمليات الخاصة أثناء تأدية مهامهم في مداهمة البؤر الإرهابية.

ويظهر في في الفيلم أحد رجال العمليات الخاصة "ممسكًا بالسلاح في يد ويطلق النيران، وفي اليد الأخرى يحمل زميله المصاب على كتفه".

أبرز الفيلم كذلك تدريبات رجال الشرطة وخاصة ضابط العمليات الخاصة لمواجهة الإرهاب واستهداف أماكن حيوية لعناصر تنظيمية إرهابية.

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وجسد الفيلم كيفية تعامل العمليات الخاصة بوزارة الداخلية مع العمليات الإرهابية ومداهمة بؤرها ببسالة واحتراف.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة الذي يقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة.