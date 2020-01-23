محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء غد الجمعة، فعاليات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.
وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، أن سلسلة رؤية للفكر المستنير من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الوزارة، بالقاعة الرئيسية للمحاضرات والندوات "جمال حمدان بلازا (١)"، في تمام الخامسة مساءً، غدًا الجمعة.
وأشار إلى أن إطلاق السلسلة تأتي ضمن التعاون والتنسيق المستمر والمتواصل بين مؤسسات الدولة الوطنية؛ لنشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار الظلامية والهدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة الأفكار الظلامية.. 3 وزراء يطلقون سلسلة "رؤية" بمعرض الكتاب.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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