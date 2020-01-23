عزل 18 مليون مواطن وإجراءات عالمية في الصين

قررَّت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع، على مدينة ثانية، لتعزل بذلك أكثر من 18 مليون مواطن، بهدف منع انتشار وباء كورونا المستجدّ الذي دفع السلطات حول العالم لاتخاذ تدابير وقائية طارئة.

وأعلنت بلدية هوانجانج أن حركة القطارات ستتوقف في المدينة، التي يقطنها 7.5 مليون نسمة، والواقعة على بعد 70 كيلومترًا نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وعزلت السلطات الصينية أكثر من 11 مليون مواطن، الخميس في مدينة ووهان، في محاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب المئات، وانتشر

في مدن عدة، ودول أخرى، خلال عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تشهد ازدحامًا في السفر داخل وخارج الصين.

وقامت فرق من الشرطة وقوات التدخل السريع والأمن بإغلاق محطة قطارات ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة.

وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الصين سدَّت القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.

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كما أعلنت كوريا الشمالية عزمها

إغلاق حدودها أمام السياح كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس من الصين المجاورة، وفق ما أعلنت وكالة سفر، الأربعاء.

وظهرت الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا الذي تم التعرف عليها مؤخرًا للمرة الأولى في ووهان الشهر الماضي، وكانت غالبية الحالات، التي بلغت 571 حالة، في الصين.

بيد أنه تم اكتشاف حالات أخرى في تايلاند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. تم تأكيد حالة واحدة في إقليم هونغ كونغ الصيني الجنوبي، بعد تأكيد حالة واحدة في ماكاو، وكان معظمهم من ووهان أو سافروا مؤخرًا .

وتوفي 17 شخصًا، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عامًا، وأكبرهم سنًّا يبلغ من العمر 89 عامًا وأصغرهم 48 عامًا.