زعيم المعارضة الفنزويلي يسعى لتوقيع العقوبات على نظام مادورو في بروكسل

وصل زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، اليوم الخميس، إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل)؛ بهدف إيجاد دعم لتوقيع عقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال جوايدو- في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز)- "أريد توقيع عقوبات أقوى ضد مادورو.. يجب أن تأتي حاليًّا مرحلة العمل.. يجب أن نطور العقوبات التي تجبر الديكتاتورية إلى أن تصل إلى انتخابات رئاسيةحرة".
كما التقى جوايدو، خلال الزيارة، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، من جانبهم، دعا عدد من النواب في البرلمان الأوروبي إلى إجراء انتخابات نزيهة في فنزويلا.
إعادة انتخابه رئيسًا له، ولاقى هذا الموقف دعمًا من البرلمان الأوروبي.
وكانت الشرطة الفنزويلية قد منعت جوايدو، في وقت سابق من الشهر الجاري، من دخول البرلمان؛ حيث كان ينوي ترؤس جلسة بعد
وتحدى جوايدو القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في فنزويلا بحظر سفره خارج البلاد، حيث يجري حاليًا جولة لزيارة عدد من دول العالم.
يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلي كان قد أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد العام المنصرم، بعدما زعم تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018 وفاز فيها مادورو بولاية مجددة، وتعترف أكثر من 50 دولة بجوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، إلا أن الجيش الفنزويلي لا يزال مواليًّا لمادورو.
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