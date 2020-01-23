العراق تعلن خلو البلاد من أي إصابة بمرض كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أن البلاد خالية تمامًا من أي إصابة بمرض كورونا، الذي انتشر في إحدى مناطق الصين مؤخرًا، مؤكدة أن جميع الوافدين للبلاد من كافة الدول -ومنها الصين- يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - فيتصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية- إن العراق خالٍ تمامًا حتى الآن من أي إصابة بمرض كورونا، الذي انتشر مؤخرًا في الصين، وذلك حسبما أكده المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لوزارة الصحة.
وأكد المتحدث أن الوزارة لديها خطط - بالتنسيق مع كل المنافذ الحدودية ومن ضمنها المطار- للتعامل مع الحالات الوبائية لأي دولة، وأن هناك متابعة للمسافرين وتحركاتهم وكذلك الوافدين سواء العراقيين أو غيرهم، وأن هناك فحصًا بداخل المطارات من خلال المراكز الصحية، فضلًا عن وجود توثيق لبيانات الوافدين ومتابعة حالاتهم، مشيرًا إلى أن هناك تكثيفًا للتوعية حول طرق الوقاية من الأمراض الانتقالية.
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