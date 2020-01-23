الدفاع الروسية: رصد 100 انتهاك للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (19 انتهاكًا) وحلب (15) واللاذقية (12) وحماة (3).

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه

تم كذلك رصد 58 انتهاكًا في محافظات حلب (31 انتهاكًا) وإدلب (25) واللاذقية (2).



وأشار البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين السوريين نفَّذ خلال 24 ساعة الماضية 3 عمليات إنسانية تم من خلالها إيصال 250

سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 0.912 طن إلى سكان قرية حنيذ الشمالية بريف الرقة، و250 سلة غذائية ثانية بوزن حوالي 0.912 طن إلى سكان قرية قنطرة بريف حلب، بالإضافة إلى 250 سلة غذائية أخرى بوزن 0.912 طن إلى سكان بلدة جباب بريف درعا.وأوضح أنه تم بشكل عام تنفيذ 2343 عملية إنسانية، بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية 3935.85 طن.