أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، ضرورة الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، لافتًا إلى أنه الحل الوحيد لمعالجة الدعم السلعي باعتباره قضية محورية ولتأثيره على الاقتصاد السوداني.
وقال البدوي، في حوار مع تلفزيون السودان اليوم الخميس، إن تنفيذ بدائل الدعم المباشر أخضعت لحوار مجتمعي مستفيض مبني على العلم والحقائق مع وجود اختلافللآراء، مضيفًا أن دعم الحكومة للمحروقات يفتقر للفعالية والعدالة، بسبب التهريب الذي تتعرض له المحروقات .
وأشار إلى البدء في تطوير نظام المواصلات العامة بكل الولايات، لافتًا إلى اتجاه لرفع دعم الجازلين التدريجي، والذي يبدأ من النصف الثاني للعام الحالي ولمدة عام كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول سوداني: الانتقال من الدعم السلعي إلى المباشر ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.