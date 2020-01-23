مسئول سوداني: الانتقال من الدعم السلعي إلى المباشر ضرورة

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، ضرورة الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، لافتًا إلى أنه الحل الوحيد لمعالجة الدعم السلعي باعتباره قضية محورية ولتأثيره على الاقتصاد السوداني

وقال البدوي، في حوار مع تلفزيون السودان اليوم الخميس، إن تنفيذ بدائل الدعم المباشر أخضعت لحوار مجتمعي مستفيض مبني على العلم والحقائق مع وجود اختلاف

للآراء، مضيفًا أن دعم الحكومة للمحروقات يفتقر للفعالية والعدالة، بسبب التهريب الذي تتعرض له المحروقات .



وأشار إلى البدء في تطوير نظام المواصلات العامة بكل الولايات، لافتًا إلى اتجاه لرفع دعم الجازلين التدريجي، والذي يبدأ من النصف الثاني للعام الحالي ولمدة عام كامل.