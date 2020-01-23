وزير خارجية الكويت يؤكد حرص بلاده على تكوين شبكة علاقات مع دول العالم

أكد الشيخ د.أحمد ناصر محمد الصباح، وزيرالخارجية الكويتي، حرص دولة الكويت، ومنذ نشأتها، على حياكة شبكة علاقات وصداقة مع مختلف دول وشعوب العالم، في إطار من مبادئ الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وخصوصيتها وعدم التدخل في الشئون الداخلية فيها ودعم مختلف آليات العمل الإقليمية والدولية لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية البينية أو تلك المتعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال استقباله عميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الكويت السفير عبدالأحد إمباكي، سفير جمهورية السنغال لدى دولة الكويت، وكافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى دولة الكويت، ورؤساء المكاتب الإقليمية والدولية العاملة في دولة الكويت، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 في قاعة صباح الأحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية، بمناسبة تولي معاليه حقيبة وزارة الخارجية.

وأكد أن دولة الكويت، تنتهج سياسة خارجية متزنة، السلام مكونها، والحوار منبعها، في إيمان وانسجام تامين، بالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ترسيخًا لمبادئ القانون الدولي ومقومات السلام، وتعزيزًا لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الدول

باختلاف حضاراتها وثقافاتها وأديانها، ولعل الدور الذي اضطلعت به الكويت في مجلس الأمن مؤخرًا خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العامين 2018 – 2019 لهو خير دليل على ذلك النهج وترسيخٍ له.

وأكد أنه وإيمانًا بأهمية التنمية المستدامة والتنمية البشرية في خدمة الإنسانية في العالم، قامت دولة الكويت، في شهر ديسمبر من عام 1961، وبعد ستة أشهر فقط من استقلالها 19 يونيو 1961، بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يعتبر أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط، وقصة فريدة ومميزة لتفاعل هذا البلد الصغير واهتمامه في بناء جسور مع مختلف دول العالم والنظرة المبدئية لديه لسد الفجوات التي تفصل بين البلدان الأقل نموًّا في العالم.

والآن وبعد 59 عامًا من سجل وتاريخ إنجازات حافل، يعمل الصندوق في 107 دول من دول العالم. ويساهم كذلك، مع غيره من

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الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة، بتحقيق اختراقات عدة في المجالات التنموية والإنسانية والصحية وفي برامج مكافحة تفشي الأمراض والأوبئة في العالم.

وأكد الشيخ الناصر أن دولة الكويت، ستواصل وستستمر في ترسيخ سياستها الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية التي أرسى أسسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرت بثبات وبعطاء إلى أن وصلت لتكون على ما هي عليه اليوم، رمز للتواصل والاعتدال والاتزان، وقال سنعمل على الحفاظ على هذه الأسس وتكريس مبادئها في نسج علاقات التواصل والعمل المشترك سعيًّا لتحقيق الغايات النبيلة لحفظ الأمن والاستقرار والازدهار حول العالم أجمع.

وفِي كلمة ألقاها عميد السلك الدبلوماسي استذكر التاريخ العميق والبصمات الوضاءة لسياسية دولة الكويت الخارجية، التي أرسى دعائمها عميد الدبلوماسية العالمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأعطاها بعدًا متميزًا في مصاف الدول، جعلها مركزًا للعمل الإنساني وبيتًا للمؤتمرات الإقليمية والدولية، ومرفأً لحل النزاعات ودعم ومساندة الدول المحتاجة.

وأسهب باستذكار المناقب الحميدة لمن تعاقب في إدارة وزارة الخارجية من أصحاب المعالي والسعادة الذين خدموا الوطن بكل إخلاص واقتدار ومسئولية عالية، والذين كانوا جنودًا للدبلوماسية الكويتية.

وجددَّ في كلمته التطلع والاستعداد التام لكافة رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة في دولة الكويت للعمل وبذل الجهود لما فيه المصلحة المشركة بين الدول الشقيقة والصديقة مع دولة الكويت.





